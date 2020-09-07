"طيران الامارات" تعيد 1,4 مليار دولار لزبائنها بسبب كورونا

أعادت مجموعة "طيران الإمارات" مبالغ بقيمة نحو 1,4 مليار دولار لزبائنها في الفترة بين مارس ويونيو، على خلفية إلغاء حجوزات بسبب فيروس كورونا المستجد، في وقت تسعى لزيادة وجهاتها بشكل تصاعدي لتخطي تبعات الأزمة.

وقالت "طيران الإمارات" التي تسيّر حاليا رحلات إلى 80 وجهة من أصل أكثر من 140، أنها أنجزت "تسوية أكثر من 1,4 مليون طلب استرداد"، مما يمثل "90 بالمئة من مجموعة المطالبات".

وأوضحت أن قيمة طلبات الاسترداد التي أنجزتها بلغت أكثر من 5 مليارات درهم (1,4 مليار دولار)، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت الشركة قد أعلنت في مايو الماضي عن تحقيق أرباح في السنة المنتهية في مارس بقيمة 288 مليون دولار، مما يشير إلى احتمال تسجيل خسائر في السنة الحالية التي تنتهي في مارس المقبل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود.

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وقبل تفشي فيروس كورونا، كانت أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط تنقل عشرات ملايين المسافرين سنويا من وإلى دبي، التي تشكل السياحة فيها شريان حياة منذ أكثر من عقدين، واستقبلت أكثر من 16,7 مليون زائر العام الماضي.

لكن الوباء تسبب في تعليق رحلاتها لأسابيع ثم تقليص وجهاتها بشكل كبير.

وتسيّر "طيران الإمارات" حاليا رحلات إلى أكثر من 80 وجهة، لكنها تعمل على إعادة خدمة "100 بالمئة" من وجهاتها بحلول صيف 2021، رغم أن فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في العالم، مما يتسبب بفرض قيود على حركة السفر في عدة دول.

يذكر أن "طيران الإمارات" أكبر مشغل لطائرات "إيرباص 380" الضخمة. وكانت المجموعة قد أعلنت في السابق عن خطط لبدء تنويع أسطولها وشراء طائرات أصغر حجما.