مقتل مواطن وإصابة آخر فى انفجار لغم أرضى وسط أفغانستان

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، قال المتحدث باسم حاكم أوروزجان، زرجاى عبادى، إن "الحادث وقع الليلة الماضية فى الساعة 11 مساء بمنطقة تشينارتو"، لافتًا إلى أن أحد سكان تشينارتو، والذى كان يقوم بنقل مريض إلى المستشفى، اصطدم بلغم أرضى زرعته حركة طالبان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة الآخر.
وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت فى بيان لها، أمس الأحد، مقتل 10 مسلحين على الأقل من حركة طالبان، بعد أن هاجموا قوات الأمن بإقليم قندهار جنوب البلاد، مضيفة أن قوات الأمن صدت الهجوم ودمرت 4 دراجات بخارية لحركة طالبان.
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