البنتاجون يعلن اختفاء بحار عسكري في بحر العرب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن البحث جار عن بحار أمريكي من الأسطول الخامس فقد في بحر العرب.

وأوضح "البنتاجون" في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين أن حاملة الطائرات "يو أس أس نيميتز" وطراد الصواريخ الموجهة "يو أس أس برينستون" يقودان عمليات البحث والإنقاذ.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية البحار المفقود، وفقا لسياسة البحرية والولايات المتحدة، حيث أكد الأسطول الخامس أنه سيتم توفير التحديثات عندما تصبح متاحة، ولم يشرح البيان ظروف اختفائه أو أسبابه.