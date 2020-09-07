قبرص تحذر من أطماع تركيا في شرق البحر المتوسط

حذر وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس من تفاقم التحديات الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط والأطماع التوسعية لتركيا في المنطقة، مؤكدا أن هدف جمهورية قبرص هو مواجهة تلك التحديات وإعادة توحيد الجزيرة.
وقال بيترييديس (في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" على موقعها الالكتروني) يجب أن نكون واعيين تماماً للتحديات التي نواجهها"، مشيراً إلى أن هناك تحديات جديدة وتغييرات مهمة في الجوار القبرصي .
وأشار إلى الموقف التوسعي الجديد لتركيا قائلاً ، إن هذه الدولة لا تستمر في احتلال نصف أراضي قبرص فحسب، بل إنها تتبنى وتطبق عقيدة جديدة من الفكر العثماني القديم تلغي بموجبها القيم الديمقراطية .
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