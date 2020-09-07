بوريس جونسون يضع الموعد النهائي لـ اتفاق التجارة بعد بريكست

أعطى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم 15 أكتوبر موعدًا نهائيًا لاتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متجاهلًا المخاوف بشأن فوضى " عدم التوصل إلى اتفاق خروج'' وفقا لما ذكره تقرير لوكالة "فرانس برس" أكد أن المحادثات ستفشل.

وتستأنف الجولة الثامنة والأخيرة من المحادثات المقررة بشأن اتفاق التجارة المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في لندن ، حيث وصلت المحادثات إلى طريق مسدود وأصبح الجانبان أكثر صرامة وسط اتهامات تتعلق بالتعنت وسياسة حافة الهاوية السياسية.

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ومع اقتراب المفاوضات المتوقفة مع الكتلة من نهايتها ، وعد كبير المفاوضين البريطانيين ، ديفيد فروست ، بعدم التنازل عن الخطوط الحمراء في لندن ، في مقابلة صحفية نادرة نُشرت يوم الأحد.

ولقد حذر الاتحاد الأوروبي من أن بلاده لن تتخلى عن المفاوضات التجارية ولا تخشى الخروج من دون صفقة كما أصر على أن بريطانيا لن تصبح "دولة عميلة" بموجب شروط أي اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي متأخرًا.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه الأسبوع الجاري إن المحادثات توقفت أو فشلت بشأن الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن بريطانيا لم تتراجع.

"يجب أن يكون هناك اتفاق مع أصدقائنا الأوروبيين بحلول موعد انعقاد المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر إذا كان سيصبح ساريًا بحلول نهاية العام " وفقا لـ جونسون ، الذي أكد تحديد موعد نهائي بعد شهور من رفضه في تصريحات نشرها مكتبه. لذلك ، ليس هناك من منطق في التفكير فيما يتجاوز تلك النقطة.

وإذا لم نتمكن من الاتفاق بحلول ذلك الوقت ، فأنا لا أرى أنه ستكون هناك اتفاقية تجارة حرة بيننا.

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وقال جونسون إنه إذا حدث ذلك، فإن بريطانيا سيكون لديها اتفاق "على الطراز الأسترالي" مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاق مشابه لاتفاق كندا ودول أخرى.

والتجارة مع الدولة ذات السيادة، التي تمر بأول ركود منذ ما يقرب من ثلاثة عقود حيث انخفض اقتصادها المتضرر من الوباء بنسبة 7٪ في الربع الثاني، تخضع لقواعد وتعريفات منظمة التجارة العالمية (WTO).

حكومة جونسون كان قد قال إنه يريد نظام "صفر تعريفة، صفر حصة" ، لكنه أصر على أنه سيظل "نتيجة جيدة" لبلاده.

ومن المرجح أن يأتي تحذيره مع انتقادات من "الباقين" البريطانيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي بأن حكومته المحافظة الحاكمة تتصور سيناريو "بلا صفقة" طوال الوقت، على الرغم من الادعاء بعكس ذلك.

وأفادت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء كان يخطط أيضًا لتشريع بريطاني جديد من شأنه أن يلغي أجزاء من اتفاقية الانسحاب المبرمة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي والتي تم التصديق عليها في وقت سابق من هذا العام.

كما حذرت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين من أن بريطانيا ملزمة قانونًا باحترام اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي