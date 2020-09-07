أول تعليق لـ الكرملين على عرقلة ألمانيا بناء خط أنابيب نورد ستريم 2

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا لا ترى أي خطر من أن تعرقل ألمانيا بناء خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي بني لنقل الغاز إلى أوروبا، في ضوء التصريحات المتعددة ضد تعليق المشروع.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، معلقًا على الدعوات لتعليق المشروع "نحن نتابع هذه التصريحات وقال ، إننا نرى أنه في كل مرة يتم فيها إصدار مثل هذا البيان، يظهر بيانان آخران، ينتقدان مثل هذه المقترحات ووصفها بأنها سخيفة".

وشدد على أن الكرملين لا يرى أي خطر من قيام ألمانيا بعرقلة بناء نورد ستريم 2.

في وقت سابق من الشهر الجاري، شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن المشروع سيكتمل على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات.

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ويعتبر نورد ستريم 2 مشروع مشترك بين شركة غازبروم الروسية والعديد من شركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك يونيبر و وينترشل و انجيه واو ام في و رويا ديوتش شل، ومن المقرر أن تضاعف طاقة نورد ستريم الحالية إلى 110 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.