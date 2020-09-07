لافروف يصل دمشق لإجراء محادثات مع الأسد والمعلم

وصل وزير الخارجية الروسي ، سيرجي لافروف، إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، هبطت الطائرة التي كان يستقلها في مطار المدينة الدولي.

ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم خلال إقامته في دمشق.

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى للافروف إلى سوريا منذ فبراير 2012. وذكرت وسائل إعلام سورية أمس الأحد، أن وفدًا حكوميًا روسيًا، برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، وصل إلى دمشق. Advertisements كما ظهر الممثل الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط ، ميخائيل بوجدانوف، في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السورية. وتواصل روسيا تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري مع استمرار الصراع الطويل الأمد في الدولة الشرق أوسطية. في مارس الماضي، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على وقف إطلاق النار في إدلب السورية وتسيير دوريات مشتركة على الطريق السريع M4 المهم استراتيجيًا.

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