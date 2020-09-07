مسئول إيراني كبير يهدد الإمارات: أنتم ضمن دائرة استهدافنا

هدد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان،الإمارات العربية المتحدة، قائلا:إنها في مرمى الاستهداف الإيراني، وذلك بعد تطبيعها مع إسرائيل، وفق ماذكرت قناة العالم.

وقال عبد اللهيان، إن أي اعتداء اسرائيلي يحدث على إيران ستكون الإمارات في دائرة الرد، باستهدافها، فيما يعد أول تهديد علني لمسئول إيراني.

وأضاف عبد اللهيان "بأي حسابات كانت الإمارات قد دخلت التعاون مع الكيان فهي وأولا تعرض أمنها بالذات للخطر، وفي الدرجة الثانية فإنهم يعرضون بذلك أمن الخليج (العربي) للخطر، وثالثا يعرضون أمن انتقال الطاقة من هذه المنطقة، ورابعا يعرضون بذلك أمن جيرانهم، ومنهم (إيران ) للخطر".

وأوضح عبد اللهيان، ان أي حدث على يد أجهزة المخابرات الإسرائيلية أو عملائهم في إيران أو المنطقة فإن الرد لن يكون موجهًا بالضرورة إلى إسرائيل فحسب، بل وسوف تكون الإمارات جزءا من الرد.