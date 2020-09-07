الأخطر القادم.. خبراء اقتصاد يحذرون من تداعيات كورونا

أطلق عدد من الخبراء تحذيرات جديدة من حدوث أزمة اقتصادية عالمية، رغم محاولات دول العالم التعافي من فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، معتبرين أن الأسوأ لم يأتي بعد، وإنه قد يكون القادم، معللين ذلك، باستنفاذ الدول لمخزوناتها المالية في عمليات دعم آثار الوباء، وهو ما سيكون عائقًا مدمرًا فيما بعد في حالة عدم وجود انتعاشة حقيقية، وفق ماذكرت شبكة بلومبرج .

وتوقع خبراء اقتصاد حدوث مشاكل جديدة في الإقتصاد العالمي قبل نهاية العام الجاري، حيث حدد الخبراء الأمر في تخوفوهم من حدوث ركود إقتصادي في نهاية عام 2020.

من هؤلا، الخبير "يواكيم فيلس"، المستشار الاقتصادي في شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" :" إن العالم وصل إلى قمة جهده وطاقته الانفاقية، وبعد ذلك سيبدأ الركود".

وأوضح سبب المخاوف بأن " حكومات البلدان المتقدمة أنفقت تريليونات الدولارات على تدابير الدعم لإعادة الإقتصادات إلى طبيعتها بعد أزمة كورونا. وبالفعل انخفضت البطالة بشكل حاد في أغسطس الماضي في الولايات المتحدة، وتحسن الوضع في سوق الإسكان. كما أن الإقتصاد الصيني يتعافي كذلك، وينمو الإنتاج في ألمانيا".

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ولكن، هذه الحالة يصعب الحفاظ عليها، لأنها تعني مزيد من الانفاق الحكومي لتحفيز الاقتصادات أكثر، وهذا ما تنافيه التقارير التي تقول بوجود توجه من الحكومات لتقليص تدابير الدعم.

ولا يستبعد الخبراء زيادة حدة التوترات بين واشنطن وبكين قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.

أما في الصين فلا يرغب المستهلكون في إنفاق الأموال، كما أن أكبر البنوك سجلت أسوأ انخفاض في الأرباح منذ أكثر من عقد، في حين تحاول المصانع الأوروبية خفض التكاليف، ويضاف إلى كل هذا مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث يحذر الإقتصادي، واريك ماكيبين، من أن التطعيم سيستغرق وقتا طويلا قبل أن ينتشر في العالم، وقد تصل الأضرار العالمية في السنوات المقبلة لـ 35 تريليون دولار.