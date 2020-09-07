الشرطة تحذر من خطورة الحادث..إطلاق نار في بريطانيا وأنباء عن إصابة العشرات

أفادت وسائل إعلام بريطانية في أنباء عاجلة منذ قليل، بإطلاق نار في منطقة سوفولك في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن الشرطة البريطانية حذرت من أن الحادث خطير، مشيرةً إلى أن هناك أنباء عن إصابة العشرات.

وفي وقت سابق، وقعت حوادث طعن في مدينة برمنحهام أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنان في حالة خطيرة، فيما الشرطة أيضا إن رجلا وامرأة أدخلا المستشفى في حالة خطيرة بينما أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح طفيفة.

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وألقت الشرطة البريطانية، اليوم الأثنين، القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 27 عامًا للاشتباه في تنفيذه سلسلة حوادث الطعن.

وكانت الشرطة ظهر الأحد منتشرة حول مركز "أركاديان" الذي يضم حانات ومطاعم وملاهي ليلية. وتكشف علب أطعمة وقوارير فارغة متناثرة على الأرض الحياة الليلية في المكان.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن رجلا قتل وأصيب آخر وامرأة بجروح خطيرة في هذه الحوادث. وقالت شرطة وست ميدلاندز: "يمكننا الآن أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقا في جريمة قتل عقب أحداث الليلة الماضية".