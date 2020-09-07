تقرير يكشف تورط إدارة ترامب وأردوغان في عودة "باش أغا" لمنصبه بحكومة الوفاق

كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخلوا للضغط على حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، لعودة وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى منصبه بعد إيقافه.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أوقف باشاغا عن العمل وأحاله للتحقيق، على خلفية تصريحات حول احتجاجات شعبية في طرابلس، قبل أن يعلن بعدها بأيام إلغاء قراره، وعودة الوزير المقرب من أنقرة إلى عمله.

وقال التقرير: "واشنطن وأنقرة سارعتا خلف الكواليس للضغط على رئيس الوزراء فايز السراج لإعادة الوزير الذي أوقفه في الـ 28 من أغسطس".

وأضاف: "فتحي باشاغا هو بالفعل أحد الوكلاء الأتراك داخل حكومة الوفاق، ويظل قريبا من شبكات جماعة الإخوان المسلمين، وقد لعب دورًا في اتفاقيات التعاون البحري والعسكري الموقعة من قِبل السراج وأردوغان".

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وتابع التقرير: "باشاغا زار تركيا في الـ 28 من أغسطس، حيث التقى بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت هي الأخرى لصالح بقاء فتحي باشاغا، المدعوم من ميليشيات مصراتة في منصب وزير دفاع حكومة الوفاق.

وذكر التقرير أن باشاغا زار في شهر فبراير الماضي واشنطن وتم استقباله في البنتاغون إذ "طمأن المسئولين هناك حيال القلق من تجدد الإرهاب في الدولة التي مزقتها الحرب".

وأشار التقرير إلى تغريدة للسفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند في الـ 29 من أغسطس، حين كان باشاغا موقوفا قال فيها: "إن الولايات المتحدة تقدر الشراكة الوثيقة مع رئيس الوزراء السراج، وكذلك مع وزير الداخلية باشاغا، وتدعوهما إلى التعاون لصالح الحكم الرشيد للشعب الليبي".