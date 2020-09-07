علي عرسان :اعددت خبزك من طحين عظامي

عناد طِفلي، لأجلكَ أستطيبُ حِمَامي فعليكَ بَرْدُ محبتي وسلامي حاشاكَ أجثُوَ في طعامكَ ذِلّةً يوماً وأرفعَ رايةَ استسلامي هذي «السّواليفُ» التي أجترُّها هي - في ثُغاءِ الجوعِ - بعضُ طعامي «أرعى» البراري دونَ أيِّ تلفُّتٍ و«الذئبُ» خلفيَ و«الضباعُ» أمامي Advertisements ولو انّهنَّ نَهشْنَ لحميَ كُلَّه أعددتُ خُبزَكَ من «طَحينِ» عظامي ولسوفَ تَفْخَرُ - حينَ تكبرُ - أنّهُ ما كان والدُك « الطّريدُ » حَرامي!. علي عرسان 2001

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