بعد تسجيلها لاعلى درجة حرارة على وجه الكرة الارضية ... امطار في محافظة اردنية

دوت الخليج :- شهدت الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من العقبة نشاط لسُحب ركامية رعدية تترافق بزخات متفرقة من الأمطار، ونشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وتأتي هذه الاضطرابات الجوية نظراً لتؤثر المنطقة بحالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي تُرافق الموجة الحارة المؤثرة على المملكة، وفق طقس العرب.

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