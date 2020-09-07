إسرائيل تفرض الإغلاق الليلى على 40 مدينة «حمراء»

ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب نتنياهو، فقد تقرر فرض إغلاق ليلى موحد على هذه المدن، إضافة إلى إغلاق نظام التعليم فيها، وفرض قيود على التجمهر، فى خطوة تهدف لتجنب فرض إغلاق شامل فى المناطق الموبوءة بفيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات فيها.

كما أقر المجلس الوزارى الإسرائيلى لشؤون كورونا "كابينيت كورونا"، مسألة فرض الإغلاق الليلى من السابعة مساء وحتى الخامسة فجرًا، على بلدات حمراء، وإغلاق المؤسسات التعليمية فيها باستثناء التعليم الخاص ورياض الأطفال، ابتداءً من يوم غد الإثنين، وذلك تزامنًا مع نشر القائمة الرسمية للمدن والبلدات المستهدفة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، شمل فرض الإغلاق الليلى فى إسرائيل 27 منطقة عربية صنفت بـ "الحمراء" أيضًا، وهم: أبو سنان، أم الفحم، بقعاثا، باقة الغربية، البعينة نجيدات، جولس، جلجولية، جت، دالية الكرمل، زيمر، الرينة، الطيبة، الطيرة، كسرى سميع، كفر قرع، كفر برا، كفر مندا، كفر قاسم، عين ماهل، اللقية، الناصرة، عسفيا، عرعرة، الفرديس، قلنسوة، شفاعمرو، يافة الناصرة.

