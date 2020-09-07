رغم تراجع شعبيته.. لماذا غامرت نيكي هالي بالدفاع عن ترامب وانتقدت بايدن؟

قبل أن تترك نيكي هايلي إدارة ترامب كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لم تكن تخشى الاختلاف مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب علنًا، وفقا لـ سي ان ان.

وعلى سبيل المثال، بعد أن انحاز الرئيس ترامب بشكل سيء إلى فلاديمير بوتين في يوليو 2018 بسبب استنتاج وكالات المخابرات الأمريكية بأن روسيا قد تدخلت في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، صرحت هالي، "نحن لا نثق بروسيا، نحن لا نثق في بوتين" مضيفًا "لن يكونوا أبدًا أصدقاء لنا".

ولكن مثل زميلتها في ساوث كارولينيان، السناتور الجمهوري ليندسي جراهام - التي انتقدت ترامب علنًا في وقت من الأوقات لكنها الآن واحدة من أكثر المدافعين عنه ظهورًا . توجهت هالي إلى تويتر للدفاع عن ترامب في مواجهة الانتقاد اللاذع ضده بسبب الاهانات التي وجهها لـ "الأعضاء الشجعان في القوات المسلحة للبلاد الذين قدموا أقصى التضحية" وفقا لما وصفتهم هالي وغردت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة يوم السبت، قائلة "يجب على بايدن إزالة هذا'' ، مضيفة رابطًا للإعلان الذي يستخدم اقتباسات من تقرير جيفري جولدبرج في مجلة "ذي أتلانتيك" بأن ترامب، أثناء وجوده في فرنسا في عام 2018 للاحتفال بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، ألغى زيارة إلى مقبرة مع جنود أمريكيين قتلوا في ذلك الصراع، قائلا لمساعديه، "لماذا يجب أن أذهب إلى تلك المقبرة؟ إنها مليئة بالخاسرين". كما نقل الإعلان، الذي نشره بايدن على تويتر يوم الجمعة، عن ترامب وصفه لقوات مشاة البحرية الأمريكية الذين قتلوا في تلك المعارك بـ "المغفلين" وتصريحه بعد وفاة السناتور الجمهوري السابق وبطل حرب فيتنام جون ماكين بأنه "لن نذهب لجنازة ذلك الخاسر". ورد بالقول: "سيادة الرئيس، إذا كنت لا تحترم قواتنا ، فلا يمكنك قيادتهم" ونفى ترامب أنه أدلى بهذه التصريحات، على الرغم من تأكيد العديد من وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك جينيفر جريفين من قناة فوكس نيوز المفضلة لدى ترامب. Advertisements ودعى ترامب فوكس إلى "إلغاء" فقرة جيفرين، وغرد: "يجب إقالة جينيفر جريفين بسبب هذا النوع من التقارير".