الأسد: اتفقنا مع الروس على المضي قدما بتنفيذ اتفاقات اقتصادية

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إنه اتفق مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، على المضي قدما بتنفيذ اتفاقات اقتصادية.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية السورية، وليد المعلم خلال لقائه الوفد الروسي الذي يزور دمشق برئاسة لافروف: " المباحثات شملت كل سبل التعاون الثنائي مع روسيا".

وأضاف: " تربطنا علاقات واعدة مع روسيا سياسيا واقتصاديا، و: مستقبل علاقاتنا مع روسيا واعد خاصة على الصعيد الاقتصادي والسياسي".

في وقت سابق، وصل لافروف إلى دمشق، وهي الزيارة الأولى للافروف إلى سوريا منذ فبراير 2012.

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وذكرت وسائل إعلام سورية أمس الأحد، أن وفدًا حكوميًا روسيًا، برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، وصل إلى دمشق.

كما ظهر الممثل الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط ، ميخائيل بوجدانوف، في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السورية.

وتواصل روسيا تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري مع استمرار الصراع الطويل الأمد في الدولة الشرق أوسطية.

في مارس الماضي، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على وقف إطلاق النار في إدلب السورية وتسيير دوريات مشتركة على الطريق السريع M4 المهم استراتيجيًا.