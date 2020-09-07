فى الإمارات.. بريطاني يحتال على مصري ويبيع له شقة فاخرة وهمية بـ7 ملايين درهم.. تفاصيل

كشفت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، اليوم الاثنين، أن محتالا بريطانيا باع لـ مصري شقة فاخرة في دبي، لم يكن لها وجود على أرض الواقع، مقابل 7 ملايين درهم.

وقالت الصحيفة إن النصاب البريطاني زور وثائق عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي من أجل إتمام الصفقة الوهمية.

ووقع رجل من الجنسية المصرية، ضحية البريطاني، إذ دفع 7.7 مليون درهم مقابل شقة فندقية في منطقة "فاونتن فيوز" في دبي.

ويواجه المحتال البريطاني، غيابيًا، تهما بتزوير مستندات رسمية والحصول على مبلغ 7.7 مليون درهم عن طريق الاحتيال.

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وقال الضحية "التقيت المتهم في عام 2015 في مكتبه في دبي، حيث ادعى أنه مدير وكالة عقارية، وعرض علي لاحقا شراء شقة فندقية في فاونتن فيوز".

وأظهر المحتال البريطاني مخططا مزيفا منسوبا إلى شركة "إعمار" العقارية عن الوحدة السكنية.

وبعد ان دفع الضحية المبلغ كاملا على ثلاث دفعات بين مايو وسبتمبر عام 2015، سلمه المحتال إيصالات مزورة من "إعمار".

وأضاف الضحية "قدم لي شهادة ملكية مختومة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وقال لي إن سند الملكية سيصدر بمجرد الانتهاء من المشروع في 2018".