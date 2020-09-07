سلطنة عمان تقرر عودة الرحلات الدولية في الأول من أكتوبر

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، فتح الرحلات الدولية بحلول الأول من أكتوبر المقبل.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة العمانية إن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة، بزيادة قدرها 256 حالة عن أمس، والوفيات 734، بزيادة قدرها 6 وفيات، منوهة بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 82805 ، لتصل نسبة الشفاء إلى94.8 %.
وأمس، أكدت وزارة الصحة العمانية، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 87072 إصابة، مشيرة إلى أن الوفيات بلغت 728، مقابل شفاء 82406 لتصل نسبة الشفاء إلى 94.6 %.
وفي منتصف الشهر الماضي، ألغت سلطنة عمان حظر التجوال الليلي على جميع أراضيها. وأوضحت أن الحظر الليلي ينتهي السبت عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.
وفي 21 يوليو الماضي، فرضت السلطنة حظرا ليلا للحركة، بين الساعة 7 مساء و6 صباحا، حتى 8 أغسطس. وقلصت بعدها ساعات الحظر لتصبح بين 9 مساء و5 صباحا، بتوقيت السلطنة.
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