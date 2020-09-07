قرارات عاجلة من السعودية بشأن المتهمين في مقتل خاشقجي

أصدرت النيابة السعودية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن 20 عامًا على 5 مدانين بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إضافة لأحكام بالسجن لعشر سنوات لمدان واحد وسبع سنوات لاثنين.
وقالت النيابة السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": " المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكامًا بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية".
وأضافت: "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي".
وتابعت: "حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عامًاعلى خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم".
ونقلت "واس" عن المتحدث الرسمي للنيابة السعودية قوله: "هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية".
وقال المتحدث إنه "بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22 ، 23) من نظام الإجراءات الجزائية".
وفي مايو الماضي، قال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في ذات القضية.
وأكد شلعان أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين.
وكانت النيابة العامة السعودية عقدت 9 جلسات لمحاكمة المتهمين، قبل صدور الأحكام خلال الجلسة العاشرة.
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