ليبيا.. قفزة جديدة في أعداد مصابي كورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، رقما قياسيا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، تجاوز الألف إصابة خلال 24 ساعة، فيما يبدو أنها ذروة التفشي للمرض بالبلد العربي.
وبلغت الحالات المصابة بكوفيد19 ، 1087 حالة جديدة، في ارتفاع مستمر في عدد الحالات المصابة التي كانت 845 حالة جديدة، و240 حالة مخالطة.
وأفادت وسائل الإعلام الليبية بأن أكثر الحالات المسجلة كانت في العاصمة طرابلس.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 18834 حالة، منها 16376 حالة تصنف بالنشطة، كما بلغ عدد المتوفين بتأثير العدوى 296 شخصا.
وأفادت جامعة جونز هوبكنز بأن الحالات المكتشفة للإصابة بعدوى النوع الجديد من الفيروس التاجي في العالم تجاوز عددها 27 مليونًا.
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