بدأت الاعتقالات.. بيلاروسيا تواجه المحتجين ضد الرئيس بالسجن

بعد إعلان نتائج رسمية بفوز الرئيس لوكاشينكو، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، اعتقال 633 شخصا بسبب الانتهاكات خلال المظاهرات التي جرت مؤخرًا، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

واعتقلت قوات الأمن مثيري الشغب بعد مظاهرات حاشدة شارم فيها أكثر من 30 ألف شخص في مدن عدة بالبلاد.

قالت الداخلية :أن "42 احتجاجا في مختلف المدن البيلاروسية تم تنظيمها واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام وضمان السلامة العامة".

وذكرت الوزارة إن الأمن اعتقل المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات غير مرخصة وقاموا بأعمال استفزازية، ما دفع الشرطة إلى التحرك لضمان الأمن واعتقالهم.

ومنذ الشهر الماضي والمدن البيلاروسية تشهد احتجاجات مناهضة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتطالبه بترك السلطة، ذاكرين أن المرشحة المعارضة التي فرت إلى دولة أخرى، هي الأولى بالحكم، وعلى لوكاشينكو الرحيل بعد سنوات طويلة من حكم البلاد.