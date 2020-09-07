الإمارات تتمتع بسجل حافل ومتميز في مجال العمل الخيري والإنساني

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أحمد جودة - القاهرة - أسهمت دولة الإمارات، في في تخفيف معاناة المحتاجين ومد يد العون والمساعدة لكل شعوب العالم، حيث تتمتع بسجل حافل ومتميز في مجال العمل الخيري والإنساني.
وضربت دولة الإمارات، أروع الأمثلة في التضامن مع دول العالم كافة، والوقوف إلى جانبها في مواجهة تداعيات الجائحة، وتقديم كل أوجه الدعم والإغاثة.
وكانت طائرات المساعدات الإماراتية، وصلت إلى كل أنحاء المعمورة، كما شكل تعاونها الوثيق مع منظمة الصحة العالمية عاملا حاسما في تسريع عملية الاستجابة الدولية لمكافحة انتشار الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
ولم تقتصر الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم دول العالم على تقديم المساعدات الطبية والإغاثية بل شملت إعادة رعايا الكثير من الدول الشقيقة والصديقة العالقين خارج أوطانهم أيضا، إذ أتاحت لهم فرصة الرجوع إلى بلادهم سالمين.
كما استضافت مجموعة منهم في مدينة الإمارات الإنسانية، ووفرت للمرضى منهم الرعاية الطبية اللازمة.
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