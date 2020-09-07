السعودية.. صدور الأحكام النهائية في قضية خاشقجي

أعلن المتحدث الرسمي للنيابه العامة السعودية، الاثنين، عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأكد المتحدث أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت في هذا أحكاما بحق 8 أشخاص مدانيين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح المتحدث أن "هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي".
وقضت الأحكام بالسجن 20 عاما على 5 من المدانيين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن 10 سنوات لواحد منهم، و7 سنوات لاثنين.
وأضاف المتحدث أن "هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقا للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأكد أنه "بصدور هذه الأحكام النهائية، تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين 22 و23 من نظام الإجراءات الجزائية.
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