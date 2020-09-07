لافروف: سوريا انتصرت بالحرب على الإرهاب بدعم روسي حاسم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أن سوريا انتصرت في الحرب على الإرهاب بدعم روسي حاسم، مؤكدا على أن موسكو ستدافع عن مبدأ سيادة سوريا واستقلاليتها.

وقال وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيره السوري وليد المعلم: "بالدعم الحاسم من روسيا انتصرت سوريا على الإرهاب الدولي وعلى القوى الخارجية الداعمة له والتي سعت لتدميرها".

وأضاف لافروف الذي يزور دمشق رفقة وفد روسي يضم عددا من المسؤولين، أن "بعض الدول والقوى الخارجية تحاول تمرير مخططاتها الخاصة وخنق الشعب السوري باستخدام العقوبات الاقتصادية".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن على "السوريين توحيد صفوفهم داخليا"، مشددا على أن "السوريين أنفسهم هم من يقرروا مصير بلدهم".

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من جانبه قال المعلم إن الوفد الروسي الذي يضم إلى جانب لافروف، نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أجرى لقاء مثمرا مع الرئيس بشار الأسد شمل مختلف جوانب التعاون الثنائي والوضع السياسي في سوريا والمنطقة.

وأضاف وزير الخارجية السوري: "تربط بين روسيا وسوريا علاقات شراكة في مختلف المجالات، ونبذل قصارى جهدنا لتعزيزها".