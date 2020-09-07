لافروف : سوريا انتصرت فى الحرب على الإرهاب بدعم روسيا

وفى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السورى وليد المعلم، فى العاصمة السورية دمشق، التى يزورها للمرة الأولى منذ 2012، قال لافروف إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لإعادة بناء اقتصادها.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السورى وليد المعلم، إن المباحثات مع الجانب الروسى كانت مثمرة فى المجالات كافة، وأنه تم الاتفاق على تنفيذ اتفاقيات اقتصادية، لافتًا إلى أن بلاده تربطها علاقات واعدة مع روسيا سياسيًا واقتصاديا.