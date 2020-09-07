الأطباء المعالجون للمعارض الروسى نافالنى: فاق من غيبوبته وبدأ يسترد الوعى

وأفادت المستشفى الألمانية التى يتلقى نافالنى فيها العلاج، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الإثنين، بأن نافالنى تم إخراجُه من غيبوبته ويجرى فصله عن جهاز التنفس الصناعى.

وأضافت المستشفى أن نافالنى "يستجيب للمنبهات اللفظية، ولا يزال من المبكر جداً قياس الآثار المحتملة طويلة المدى لتسممه الشديد".

وكان نافالنى قد جرى نقله إلى مستشفى شاريتيه بألمانيا قادماً من سيبيريا للعلاج.