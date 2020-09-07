فيضانات وحرائق تضرب 3 دول عربية في وقت واحد.. صور

ضربت كوارث طبيعية عددًا من الدول العربية خلال الأيام الماضية، جعلتها في دائرة الضوء والتضامن العربي، على السواء، بعدما تكشفت المأساة التي تلت الكوارث، والتي نتج عنها حصيلة خسائر، بشرية قاسية، ومادية كبيرة.

1- فيضانات السودان

وفق ما ذكرت صحف متفرقة، تعيش مناطق مختلفة في السودان أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد والتي أجبرت السلطات على إعلان حالة الطوارئ في عموم المحافظات.

وبلغت الخسائر البشرية للفيضانات نحو مائة قتيل و46 جريحا، فيما غرقت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تزود البلاد باحتياجاتها من الخضر والفواكه.

أعلن مدير شرطة الدفاع المدني بولاية شمال كردفان السودانية، وفاة 11 شخصا جراء الأمطار، مشيرا إلى انهيار 375 منزلًا وتضرر 16 مرفقا حكوميا.

أما الولايات الأكثر تضررًا فهي "ولاية شمال كردفان، ولاية الخرطوم، الجزيرة، القضارف وولاية سنار".

وعاش السودان أياما عدة على وقع السيول والفيضانات غير المسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد عدة مسؤولين في الدولة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.

2- حرائق سوريا

تواصلت الحرائق في عدد من المحافظات السورية، بالتزامن مع فشل أفواج الإطفاء التابعة للحكومة في السيطرة عليها، الأمر الذي يهدد بكارثة بيئية نتيجة خسارة الغطاء النباتي، خصوصا في محافظات اللاذقية وحماة وطرطوس.

وأوضحت وكالة "سانا" للأنباء أن الحرائق التي نشبت خلال الأيام الماضية، في غابات صلنفة، اتسعت رقعتها باتجاه غابات الريف الغربي لمحافظة حماة، وتحديدا قرى الفريكة الفوقانية، وعين بدرية، مخلفة أضرارا فادحة ، وبمنازل الأهالي.

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وتتكرر الحرائق بفصل الصيف من كل عام، والسبب المباشر لها هو المفاحم التي تنتشر في الغابات، والتي لا تراعي أي شروط للسلامة، ولا تتخذ فيها أية إجراءات للوقاية من الحرائق، فضلا عن الأسباب الطبيعية.

أكد فوج إطفاء اللاذقية أن الأوضاع أصبحت أفضل في منطقة صلنفة، وذلك في رابع يوم لانتشار الحرائق في المنطقة، وأن الحرائق الضخمة تنتشر حاليا في منطقة سهل الغاب بريف حماة، ووصلت تعزيزات من باقي فرق الإطفاء في المحافظات السورية.

وشهدت محافظة طرطوس، منذ مطلع شهر سبتمبر، عددا من الحرائق التي طاولت المناطق الحراجية والغابات في مناطق الشيح بدر، وحصن سليمان، وحراج قرية عورو.

كما سجل فوج إطفاء طرطوس 12 حريقا أخرى في عدد من مناطق ريف المحافظة، في 29 أغسطس الماضي.

وقدرت المساحات المحترقة في مناطق اللاذقية بنحو 5000 هكتار، بينما تجاوزت المساحات المحترقة في منطقة مصياف 2000 هكتار، حسب تقديرات أولية.

3-حرائق تونس

سجّلت ولاية بنزرت خلال شهر أغسطس المنقضي نشوب 38 حريقا في الغابات، حيث أتت النيران على 221 هكتار ، وفق ما أفاد به مدير حماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي.

وبين ذات المصدر أن وكالات الحماية المدنية بكل تشكيلاتها تمكّنت مع هيئة حماية الغابات وبقية الهياكل الحكومية من إنقاذ الكثير.

وأضافت المصادر، أن قوات الحماية المدنية والغابات تدخّلت خلال شهر أغسطس في 100 مناسبة بكامل مناطق لإخماد حرائق أعشاب أتت فيها النيران على 71 هكتار من المساحات العشبية.