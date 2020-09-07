رغم ارتفاع حصيلة وفيات كورونا.. ترامب يفخر بإدارة واشنطن للجائحة.. ويؤكد: اللقاح قادم سريعا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرة الولايات المتحدة على مواجهة فيروس كورونا وهو ما عكسته الاحصاءات التي قال إنها أظهرت نتائج على عكس الفترة الماضية منذ اجتياح فيروس كورونا للدولة وأودى بحياة كثير من الأمريكيين.

وغرد الرئيس الأمريكي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلا: "بدأنا فى الحصول على علامات أفضل جدًا في تعاملنا مع الفيروس الصيني كورونا، لاسيما بمقارنتنا مع دول ومناطق أخرى في العالم".

وأكد الرئيس الامريكي أن اللقاحات قادمة وبسرعة!.

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وأدلى الرئيس الأمريكي، بتلك التصريحات على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات في 22 ولاية أمريكية، وفقًا لتحليل رويترز، وأكبر حصيلة وفيات في العالم.

ويخوض الرئيس الأمريكي معركة شرسة ضد منافسه الاشرس الديمقراطي جو بايدن .. واليوم الاثنين، يقوم نائب الرئيس مايك بنس وخلفه المحتمل، كامالا هاريس، بزيارتين منفصلتين إلى ولاية ويسكونسن، وهي ولاية متأرجحة مهمة أهملتها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لعام 2016 إلى حد كبير، مع دخول حملة عام 2020 إلى أرض الوطن.