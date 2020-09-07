الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف رجلي أمن في تونس

دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في مدينة سوسة في الجمهورية التونسية وأدى إلى مقتل أحدهما واصابة الاخر. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة الإرهاب. كما أكد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع. وعبّر الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحية وتمنياته الشفاء العاجل للجريح.

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