عقار أزيثرومايسين ليس فعالاً في علاج الحالات الحرجة

برازيليا ـ وكالات: توصل علماء برازيليون إلى أن عقار الأزيثرومايسين غير فعال في علاج الحالات الحرجة للمرضى المصابين بكوفيد19. وأجرى الخبراء تجارب سريرية في 57 مستشفى بالبرازيل، حيث تبين لهم أن عقار الأزيثرومايسين، ثاني أكثر عقار استخداماً في العالم لعلاج كوفيد19، لا يساهم في تحسن حالة المرضى ذوي الحالات الحرجة، وفقاً لنتائج الدراسة التي نشرتها مجلة (لانسيت) العلمية الجمعة. وقال الطبيب ريمو هولاندا فورتادو “أظهرت الدراسة أن عقار أزيثرومايسين غير فعال في علاج الفيروس، على الأقل لدى المرضى ذوي الحالات الحرجة، لكن ينبغي التذكير بأنه موصى به لعلاج الالتهاب الرئوي الناتج عن الإصابة بالبكتيريا”. أجريت الدراسة على 397 مريضا بكوفيد19 في الفترة بين 28 مارس و19 مايو الماضيين، وكشفت أن الأزيثرومايسين “لا يحمل أي خصائص في علاج العدوى الفيروسية” مثلما اقترحت دراسات مبدئية، بحسب فورتادو.
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