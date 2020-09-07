فيديو.. مصر تدشن جسرا جويا لإغاثة متضرري السيول في السودان

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الاثنين، فتح جسر جوي لتقديم المساعدات لمتضرري السيول بالسودان، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية.

كما أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار، لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سوداني.

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وتسببت السيول والفيضانات التي اجتاحت العديد من مناطق السودان في وفاة العشرات وتدمير العديد من القرى وتشريد الآف من الأسر السودانية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية وأوقعت أضرارا في نحو 5 الاف منزل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد.

وعزت الجهات المختصه سبب تلك الفيضانات والسيول إلى هطول أمطار غزيره في الهضبة الإثيوبية خلال الأيام الماضية.