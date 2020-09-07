اليونان: تركيا أصبحت مصدرا لعدم الاستقرار بالمنطقة

قال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، الاثنين، إن تركيا أصبحت مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه أصبح واضحا في أوروبا أن تركيا هي المشكلة وليست نحن".

وفي بيان على صفحة وزارة الخارجية اليونانية، قال ميلتياديس فارفيتسيوتيس، إن تركيا "دولة أصبحت مصدرا لعدم الاستقرار، وأصبح واضحا في أوروبا أن تركيا هي المشكلة وليست نحن".

وفيما يتعلق بالمناقشات التي تجري على المستوى الأوروبي بشأن الإطار المقترح للعقوبات ضد تركيا، أشار نائب وزير الخارجية اليوناني إلى أنه "يجب إرسال رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي إلى أنقرة"، لافتا إلى أنه من الممكن فرض عقوبات مالية شديدة.

وكان عضو البرلمان الأوروبي كوستاس مافريدس قد قال، الأحد، إن البرلمان سيطالب بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن عدم التوصل لقرار موحد ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان "سيضر الاتحاد الأوروبي".

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يأتي هذا بعد أن عززت اليونان وجودها الأمني والعسكري قرب حدودها مع تركيا، الاثنين، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج"، تحسبا لحدوث موجة تدفق ثانية من اللاجئين الراغبين في دخول البلاد بشكل غير قانوني.

وتخشى أثينا أن يلجأ الرئيس التركي إلى استخدام ورقة اللاجئين كوسيلة ضغط على اليونان وأوروبا، في ظل التوتر القائم بين الجانبين في شرق المتوسط.

وتشمل القوة اليونانية الجديدة المدفوعة إلى الحدود ألف رجل شرطة، و150 من القوات الخاصة، و4 طائرات مسيرة للمراقبة الجوية، و10 سيارات مدرعة، و5 قوارب مطاطية، و3 مكبرات صوت لتوجيه رسائل التحذير.