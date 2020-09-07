أخبار عالمية

الملك سلمان يبحث مع بوتن الجهود الموحدة للتغلب على كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأبدى الملك سلمان، في اتصال هاتفي مع بوتن، حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد العاهل على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، أشاد الرئيس الروسي بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة.

وأشار بوتن إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الملك سلمان يبحث مع بوتن الجهود الموحدة للتغلب على كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا