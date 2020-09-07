الملك سلمان يبحث مع بوتن الجهود الموحدة للتغلب على كورونا

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأبدى الملك سلمان، في اتصال هاتفي مع بوتن، حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد العاهل السعودية على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، أشاد الرئيس الروسي بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة.

وأشار بوتن إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.