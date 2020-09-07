قبرص واليونان تعتزمان مناقشة إجراءات تركيا الاستفزازية فى شرق المتوسط

أجرى الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا مطولا مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ناقش خلاله سبل التنسيق مع أثينا للتطرق إلى الإجراءات غير القانونية والإستفزازية لتركيا فى منطقة شرق البحر المتوسط خلال الاجتماع القادم للمجلس الأوروبى المقرر عقده فى 24 سبتمبر الجارى.





وقال نائب المتحدث الرئاسى القبرصى بانايوتيس سينتوناس، فى بيان بثته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية على موقعها الالكترونى، إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر والإجراءات التى يتم تنسيقها خلال الجلسة الخاصة للمجلس الأوروبى التى ستعقد فى 24 سبتمبر وتتناول الإجراءات غير القانونية والاستفزازية لتركيا فى شرق البحر المتوسط.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالى من الجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضى وسيادة جمهورية قبرص.

وأرسلت أنقرة عدة مرات سفينة المسح الزلزالى "بارباروس" إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص عقب قرار جمهورية قبرص فى عام 2011 البدء بالعمليات الاستكشافية البحرية.. وبعد مايو عام 2019 أرسلت تركيا سفينتى حفر "فاتح" و "يافوز" لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها بحثاً عن الهيدروكربونات فى شرق البحر الأبيض المتوسط بعض منها يقع فى المناطق القبرصية التى تم إعطاء تراخيص حولها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.

وأكد المجلس الأوروبى مجدداً تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية على أساس القانون الدولى، وفى شهر فبراير من العام الجارى وضع المجلس عقوبات على شخصين لاشتراكهما بأنشطة الحفر التركية غير المصرح بها فى شرق البحر المتوسط.