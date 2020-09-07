أخبار عالمية

الجيش الباكستانى يعلن مقتل خمسة إرهابيين فى عملية أمنية بوزيرستان

0 نشر
أحمد جاد 2020-09-07 17:23 0 تبليغ

Advertisements
أعلن الجيش الباكستانى نجاح قواته فى القضاء على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية واعتقال عشرة آخرين خلال عملية أمنية نُفّذت فى مقاطعة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان .

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستانى اليوم، بحسب وكالة الأنباء ، أن العملية نُفّذت بناء على معلومات إستخباراتية، حيث داهمت فرقة من قوات الجيش موقعًا للإرهابيين بالقرب من "ميرعلى" كبرى مدن مقاطعة وزيرستان .

وأضاف أن الفرقة العسكرية تمكّنت أيضًا من القضاء على "وسيم زكريا" ضمن القتلى الخمسة، مشيرًا إلى أن المذكور كان يقود خلية إرهابية نشطة فى المنطقة، وكان مطلوبًا لدى الأمن الباكستانى لتورطه فى تنفيذ الكثير من العمليات الإرهابية التى طالت قوات الجيش والأمن وكبار المسؤولين فى المنطقة، ويعدّ العقل المدبر لنحو 30 عملية إرهابية حتى الآن .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجيش الباكستانى يعلن مقتل خمسة إرهابيين فى عملية أمنية بوزيرستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا