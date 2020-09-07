الجيش الباكستانى يعلن مقتل خمسة إرهابيين فى عملية أمنية بوزيرستان

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستانى اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن العملية نُفّذت بناء على معلومات إستخباراتية، حيث داهمت فرقة من قوات الجيش موقعًا للإرهابيين بالقرب من "ميرعلى" كبرى مدن مقاطعة وزيرستان .
وأضاف أن الفرقة العسكرية تمكّنت أيضًا من القضاء على "وسيم زكريا" ضمن القتلى الخمسة، مشيرًا إلى أن المذكور كان يقود خلية إرهابية نشطة فى المنطقة، وكان مطلوبًا لدى الأمن الباكستانى لتورطه فى تنفيذ الكثير من العمليات الإرهابية التى طالت قوات الجيش والأمن وكبار المسؤولين فى المنطقة، ويعدّ العقل المدبر لنحو 30 عملية إرهابية حتى الآن .
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