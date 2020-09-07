عاجل .. لندن تستدعى السفير الروسى على خلفية قضية نافالنى

استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، السفير الروسى لديها؛ للإعراب عن قلق لندن العميق بشأن قضية المدون والناشط الروسى أليكسى نافالنى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وفى وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الأطباء المعالجون للمعارض الروسى البارز أليكسى نافالنى فى العاصمة الألمانية برلين، إنه فاق من غيبوبته وبدأ يسترد الوعى. وأفادت المستشفى الألمانية التى يتلقى نافالنى فيها العلاج، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الإثنين، بأن نافالنى تم إخراجُه من غيبوبته ويجرى فصله عن جهاز التنفس الصناعى.

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