ماكرون يبحث مع بوريس حل أزمة بريكست.. ويطالبان روسيا بكشف طريقة تسميم نافالني

اضطر الرئيس الفرنسي وإيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى إجراء مكالمة هاتفية عاجلة اليوم الإثنين؛ للاتفاق على "أهمية إحراز تقدم خلال الشهر الجاري'' مع اقتراب اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على وشك الانهيار.

وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت: "تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق اليوم، وناقشا التحدي المشترك لعبور القوارب الصغيرة غير القانونية من فرنسا إلى المملكة المتحدة". اقرأ أيضا وأضافت "أوضح رئيس الوزراء أن هدف المملكة المتحدة هو وقف عمليات التهريب ومنع وصول القوارب إلى شواطئنا، كما اتفق الزعيمان على العمل معًا بروح من التعاون لمعالجة هذه المشكلة". وأعرب رئيس الوزراء والرئيس ماكرون عن غضبهما من الهجوم على المعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أليكسي نافالني، وكررا أن على روسيا أن تشرح على وجه السرعة كيف تم تسميم زعيم المعارضة.

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