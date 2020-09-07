الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن دعم خطط السعودية للتحول النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، الإثنين، دعم خطط المملكة العربية السعودية بشأن الطاقة النووية. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مدير وكالة الطاقة الذرية "رافايل ماريانو جروسي"، قوله إن الوكالة تعمل على دعم السعودية في خططها للطاقة النووية. وأضاف "جروسي"، أن السعودية تسعد للانتقال للطاقة النووية على المستوى الفني. وتابع أن السعودية مهتمة بالطاقة النووية، والوكالة تعمل على تزويدها بالدعم اللازم. وأوضح أن المملكة تريد الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية واستخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها.

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