الكويت تسجل 805 إصابة جديد بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 90387.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 546 حالة.
وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 90 حالة تتلقى الرعاية الصحية.
وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 516 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 81037 حالة.
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