أخبار اليمن : الاستماع لتقرير ظاهرة "ذبح وتهريب إناث صغار المواشي"

الاستماع لتقرير ظاهرة "ذبح وتهريب إناث صغار المواشي"استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن ظاهرة ذبح وتهريب إناث وصغار المواشي وآثارها على تنمية الثروة الحيوانية.

تضمن التقرير الجوانب المتصلة بالثروة والإنتاج الحيواني، والإجراءات التي قامت بها اللجنة وصولا إلى إعداد التقرير .. مشيراً إلى أن الثروة الحيوانية جزء مهم من قطاع الزراعة والذي يعتمد معظم المزارعين وفئات المجتمع على تربيه المواشي، خاصة في الريف.

واحتوى التقرير على أهم الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة والمتمثلة في:

أولا: استمرار ذبح إناث وصغار الماشية سيكون له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني وتكبده خسائر فادحة، إضافة إلى التدني الملموس في نسبة نمو قطاع الثروة الحيوانية، فضلاً عن تدني إنتاج اللحوم وحرمان المزارع من عدد المواليد التي يفترض أن تنتجها الحيوانات الرضع ومن مواليدها بالإضافة إلى ضياع الفرصة على المزارع في تسمين الحيوانات.

ثانيا: إن تحسين الإنتاج الحيواني له دور كبير في تقليل الإستيراد من اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى من الخارج، إضافة إلى بيع الجلود والصوف والذي سيوفر العملة الصعبة والتقليل من الخسائر الاقتصادية.

ثالثا: إن الذبح خارج المسالخ الرسمية ينتج عنه ضياع العائد المادي للدولة من رسوم الذبح في المسالخ كما أن هذا الإجراء ينتج عنه آثاراً سلبية نتيجة غياب الرقابة والإشراف الصحي والتأكد من صحة وسلامة الذبائح وصلاحياتها للاستخدام الآدمي، ما يجب الوقوف عليه وقفة جادة ومسئولة من الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول المناسبة للقضاء عليها وبما يودي إلى تنمية الثروة الحيوانية واستمرارها كمورد هام من موارد الاقتصاد الزراعي والقومي.

رابعاً: تشيد اللجنة بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة والري للحد من ظاهرة ذبح إناث الحيوانات من الماعز والضأن والأبقار وتهريب البعض منها، وتؤكد ضرورة اضطلاع الوزارة بمهامها في مواصلة جهود الحد من هذه الظاهرة وخفض تأثيراتها على الاقتصاد الوطني واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

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خامسا: تشيد اللجنة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الزراعة والري والداخلية والأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتشديد الرقابة والإجراءات الأمنية في جميع المنافذ للحد من تهريب إناث وصغار الماشية، وتؤكد اللجنة ضرورة تفاعل كافة الجهات ذات العلاقة للقضاء على ظاهرة تهريب وذبح إناث وصغار الماشية وتفعيل قانون حماية تنظيم الثروة الحيوانية وإحالة المخالفين للنيابة العامة ومصادرة الكميات موضوع المخالفة.

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات.

وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب المختص.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله ابو حليقة، استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور أحمد نصار إلى مشروع قانون تعديل المادة رقم (5) من قانون الرسوم القضائية رقم 26 لسنه 2013م وأحاله إلى اللجنة المختصة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.

كما استمع المجلس من عضو المجلس الدكتور خالد يحيى معصار إلى سؤال موجه لوزير الداخلية بخصوص تواجد أعداد كبيرة من صهاريج الغاز داخل بعض الأحواش بجوار المناطق السكنية بأمانة العاصمة تابعة لشركة صافر وشركة الغاز اليمنية، بناءً على شكاوى عدد من المواطنين في الأحياء المتضررة وذلك لما يشكه من خطورة على حياتهم.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

