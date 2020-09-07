عبير موسي: الحكومة والبرلمان يتستران على الدواعش العائدين

استنكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، الاثنين، سماح الحكومة والبرلمان لعدد من الأحزاب السياسية بتبني أفكار ومناهج متطرفة.
واتهمت موسي في كلمة لها، الحكومة التونسية، برعاية الإرهاب، نظرا لسماحها لتلك الأحزاب بمزاولة العمل السياسي داخل البلاد.
كما اتهمت موسي البرلمان التونسي بدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، من خلال تستره على الأفراد المنتسبين للجماعات الإرهابية وتنظيم داعش الذين عادوا إلى تونس مؤخرا من بؤر التوتر.
وحذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر من مخاطر تلك الأفعال على الدولة التونسية برمتها.
من جانبه، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة التصدي للخطاب التحريضي في البلاد، متهما أطرافا سياسية لم يسمها بمحاولة تبييض الإرهاب.
وأشار الاتحاد إلى وجود أطراف سياسية تستغل الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة، مطالبا في الوقت ذاته بإجراء تحقيقات في بعض تصريحات المسؤولين.
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