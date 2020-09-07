أسرع من الصوت.. الكشف عن طائرة "خارقة" للرئيس الأميركي

فازت شركة ناشئة في مجال الطيران تدعى "Hermeus" بعقد لتطوير الطائرة الرئاسية الأميركية، بمحرك خارق يجعلها قادرة على السفر من نيويورك إلى باريس في 90 دقيق فقط.
وذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن الشركة فازت بعقد تطوير الطائرة التي ستحمل الرئيس الأميركي، بعد قيامها بتصميم وبناء واختبار نموذج أولي لمحرك قادر على جعل الطائرة تتحرك بسرعة أكبر بـ5 مرات من سرعة الصوت، أي ما يعادل نحو 3300 ميل في الساعة.
ونجحت الشركة في إكمال تجاربها المتعلقة بمحرك الطائرة في مارس الماضي، وفق ما أوضح موقع "أفييشن ويك".
ومن المفترض أن تقوم شركة "بوينغ" بتسليم طائرة الرئاسة القادمة 747-8 المعدلة، العام المقبل، في حين ستكون طائرة "هيرميوس" جاهزة لرحلاتها "الخارقة" بعد نحو 10 سنوات.
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