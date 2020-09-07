رسميا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع رمضان صبحي             

أعلن نادي بيراميدز المصري، الاثنين، تعاقده مع الدولي رمضان صبحي، جناح هادرسفيلد الإنجليزي، بدءا من الموسم المقبل حتى عام 2025.
ونشر بيراميدز عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو لتقديم اللاعب علّق عليه: "تمت المهمة بنجاح، رمضان صبحي في بيراميدز".
وكانت إعارة صبحي (23 عاما) إلى الأهلي بطل الدوري قد انتهت في 30 يونيو الماضي، ليعبّر اللاعب بعدها عن رغبته بالانضمام إلى بيراميدز إثر مد وجزر مع فريق بداياته.
وبعد بداية مشواره مع الأهلي في 2014، استهل صبحي مشواره الأوروبي في 2016 عندما انتقل من الأهلي إلى ستوك سيتي الإنجليزي، ولعب في صفوفه حتى عام 2018، قبل أن ينتقل إلى هادرسفيلد.
وشارك في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة. وفي فترته الأولى مع الأهلي خاض 74 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 17 هدفا.
ويتصدر الأهلي راهنا ترتيب الدوري المصري مع 65 نقطة من 24 مباراة، مقابل 51 من 25 للزمالك و54 من 25 لبيراميدز. وكان بيراميدز قد تعاقد مع الظهير المخضرم أحمد فتحي (35 عاما) لاعب الأهلي السابق.
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