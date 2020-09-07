إصابات كورونا بإسبانيا تتخطى نصف مليون وتتصدر أوروبا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الاثنين، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد نصف مليون حالة، لتكون بذلك أحد البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء.

ومنذ بدء انتشار الوباء، سجلت إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، 525 ألفا و549 إصابة بالفيروس، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وهذا يعني أن عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان بات يتجاوز مرتين نظيره في فرنسا وإيطاليا، بحسب عملية حسابية أجرتها الوكالة استنادا الى مصادر حكومية.

وسجلت إيطاليا، البالغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، 278 ألفا و784 إصابة بفيروس كورونا، في حين سجلت فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة، 324 ألفا و777 حالة.

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ويتعرض إقليم مدريد، حيث العاصمة الإسبانية، إلى ثاني أعنف موجة من وباء كورونا، في الوقت الذي تتأهب فيه لمعاودة فتح المدارس.

وتفرض حكومة إقليم مدريد قيودا على التجمعات الأسرية والاجتماعية لكبح جماح التزايد الحاد في أعداد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

ووفقا للإحصائيات، فإن ثلث الإصابات الجديدة في إسبانيا تتركز في مدريد ومحيطها، وهي منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة حيث يقطنها نحو 6.6 مليون نسمة، إضافة إلى أنها محور نشاط اقتصادي لباقي البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغ 27 ملينا وأكثر من 374 شخصا، في حين وصل عدد الوفيات من جراء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس 894 ألفا و342 وفاة.