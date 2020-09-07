مقتل شاب وإصابة فتاة بجروح خطيرة فى إطلاق نار بفرنسا

وقالت وسائل الإعلام إن سكان منطقة لالاندى اتصلوا حوالى الساعة 7 صباحا بقوات الأمن والدفاع المدنى لمساعدة الضحيتين، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
وأضافت أن شابا يبلغ من العمر 18 عامًا لقى مصرعه، فيما تم نقل فتاة قاصر كانت برفقته إلى المستشفى، أصيبت بجروح خطيرة.
وأوضحت أنه لا يزال من الصعب تحديد ما الدافع وراء إطلاق النار الجديد، ولكن يبدو أن قرب منطقة لالاندى من منطقة ثرى كوكس حيث تم بالفعل 4 عمليات إطلاق نار فى الشهر الماضى، يشير إلى أنه قد يكون مرة أخرى مسألة تصفية الحسابات.
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