أخبار عالمية

مقتل شاب وإصابة فتاة بجروح خطيرة فى إطلاق نار بفرنسا

0 نشر
محمد بدر 2020-09-07 19:28 0 تبليغ

Advertisements

وقالت وسائل الإعلام إن سكان منطقة لالاندى اتصلوا حوالى الساعة 7 صباحا بقوات الأمن والدفاع المدنى لمساعدة الضحيتين، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأضافت أن شابا يبلغ من العمر 18 عامًا لقى مصرعه، فيما تم نقل فتاة قاصر كانت برفقته إلى المستشفى، أصيبت بجروح خطيرة.

وأوضحت أنه لا يزال من الصعب تحديد ما الدافع وراء إطلاق النار الجديد، ولكن يبدو أن قرب منطقة لالاندى من منطقة ثرى كوكس حيث تم بالفعل 4 عمليات إطلاق نار فى الشهر الماضى، يشير إلى أنه قد يكون مرة أخرى مسألة تصفية الحسابات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل شاب وإصابة فتاة بجروح خطيرة فى إطلاق نار بفرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا