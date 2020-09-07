فرنسا تستضيف قمة سباعية لمواجهة التهديدات التركية في شرق المتوسط

أعلن قصر الإليزيه اليوم، الاثنين، استضافة فرنسا لقمة سباعية لبحث تطورات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والأنشطة التركية المزعزعة للاستقرار.

وقال قصر الإليزيه، في بيان، إن فرنسا ستستضيف قمة تضم اليونان وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا والبرتغال في 10 سبتمبر الجاري.

وأضاف أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيبحث خلال القمة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس العلاقات مع تركيا وقضية المتوسط.

كان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ناقش خلاله سبل التنسيق مع أثينا للتطرق إلى الإجراءات غير القانونية والإستفزازية لتركيا في منطقة شرق البحر المتوسط خلال الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي المقرر عقده في 24 سبتمبر الجاري.

وقال نائب المتحدث الرئاسي القبرصي بانايوتيس سينتوناس ،في بيان بثته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية على موقعها الالكتروني، إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر والإجراءات التي يتم تنسيقها خلال الجلسة الخاصة للمجلس الأوروبي التي ستعقد في 24 سبتمبر وتتناول الإجراءات غير القانونية والاستفزازية لتركيا في شرق البحر المتوسط.