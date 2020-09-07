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أول فيديو من المناورات العسكرية بين الإمارات واليونان في شرق المتوسط

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نشرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني يوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق مناورات عسكرية مشتركة للقوات اليونانية والإماراتية في شرق المتوسط.

وكانت المناورات الإماراتية اليونانية بالتزامن مع مناورات عسكرية تركية تحت اسم "عاصفة المتوسط" تستمر من 6 إلى 10 سبتمبر شمالي قبرص.

وأعلنت اليونان في وقت سابق من أغسطس الماضي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم إرسال طائرات حربية لجزيرة كريت جنوبي البلاد للمشاركة في تدريبات عسكرية مع القوات الجوية اليونانية.

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وأوضح المسؤولون اليونانيون، أنهم يتوقعون وصول ما بين طائرتين إلى 4 طائرات إماراتية إلى قاعدة سودا البحرية.

كما أعلنت السفارة الفرنسية لدى قبرص، يوم الخميس، مشاركة فرنسا في مناورات مع قبرص واليونان وإيطاليا بالبحر المتوسط. بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إجراء مناورات عسكرية مع قبرص.

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