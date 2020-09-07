مسيرة حاشدة في تكساس للمطالبة بتحقيق الكونجرس في مقتل مجندة في ظروف غامضة

يحتشد العشرات من الأمريكان في مسيرة بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية تكريما لمجندة قتيلة في الجيش الأمريكي تدعى فانيسا جيلين.
ووفقا لـ فوكس نيوز، يقول المنظمون إنهم يسيرون للمطالبة بإجراء تحقيق في الكونجرس في قضية مقتل جيلين، ويدعي أصدقاؤها وأفراد من العائلة إنهم يستحقون معرفة ما حدث، وهويات جميع المتورطين في قتلها.
وانطلقت المسيرة من أجل فانيسا جيلين في الساعة 11 صباحًا بتوقيت اوستن في ساحة الجمهورية وتنتهي في مبنى الكابيتول.
ومن المقرر أن تقام مسيرة أخرى مساء الجمعة في كيلين.
واختفت جيلن البالغة من العمر 20 عامًا في 22 أبريل في ساحة انتظار السيارات بمقر قيادة سرب المهندسين، فوج الفرسان الثالث في فورت هود، بولاية تكساس.
وفي 30 يونيو، تم العثور على بقايا بشرية جزئية بالقرب من نهر ليون في مقاطعة بيل في تكساس، وهي منطقة ذات أهمية في البحث عن القتيلة.
وتم العثور على المزيد من الرفات في قبر ضحل آخر في 1 يوليو وتم تحديد البقايا في وقت لاحق على أنها لـ جيلين.
ووفقًا لشهادة خطية، تعرض أخصائية فورت هود للضرب حتى الموت من قبل زميله ارون روبينسون الذي انتحر لاحقًا.
وتم القبض على صديقة روبنسون سيسيلي أجيلار بعد أن اعترفت بمساعدة روبنسون في إخفاء جثة جيلين.
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