ترامب يكشف تفاصيل الرسائل الغرامية مع كيم جونج أون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، إنه كان يسخر عندما وصف رسائله مع زعيم كوريا الشمالية بأنها "رسائل غرامية"، على الرغم من أنه وصفها في وصف سابق بأنها "رسائل جميلة" وقال إنه وكيم "وقعا في الحب" وأنهما طورا علاقة جيدة بينهما، والتي حذر مسؤولون أمريكيون منها.

وحسب "اندبندنت" البريطانية، هاجم ترامب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي سعت الإدارة إلى منع نشر كتابه عن تجربته في البيت الأبيض.

وكتب على تويتر: "سمعت للتو أن المجنون جون بولتون كان يتحدث عن حقيقة أنني ناقشت (رسائل غرامية) من كيم جونج أون (كما لو كنت أنظر إليها على أنها كذلك). من الواضح أنه كان مجرد تهكم. كان بولتون أحمق! "

وروج الرئيس مرارًا لـ "علاقته الجيدة" مع زعيم كوريا الشمالية، الذي أشار مسؤولو البيت الأبيض في بعثاته الدبلوماسية إلى أنها "رسائل غرامية" حيث تفاخر الرئيس بمحتوياتها لمؤيديه.

ورفض الرئيس الأمريكي مرارًا الانتقادات والمخاوف بشأن خطابه من خلال استخدام "السخرية" كذريعة، وغالبًا ما يبث عدم الثقة بين مؤيديه ضد منتقديه الذين يحاسبون على تصريحاته.