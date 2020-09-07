أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن بالغ أسفه إزاء الفيضانات التي تعرضت لها السودان مؤخرا، وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار كبيرة.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي- خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- إرسال مواد إغاثة وتموين بصورة عاجلة إلى السودان، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر؛ لتأمين تلك المواد وإيصالها للمتضررين من هذه الفيضانات.
في سياق اخر، وافق مجلس الوزراء الكويتي على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين الحكومة الكويتية وحكومة جمهورية جنوب السودان، ورفعه إلى نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لاعتماده.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الكويت تقرر إرسال مواد إغاثة عاجلة إلى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.